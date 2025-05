Animation biodiversité en ville – Val de Briey, 28 mai 2025 14:00, Val de Briey.

Meurthe-et-Moselle

Animation biodiversité en ville Val de Briey Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2025-05-28 14:00:00

fin : 2025-05-28

Date(s) :

2025-05-28

Balade nature gratuite dans le cadre des Jours de la Transition 2025 animée par l’ Association CSFL: Centre de Sauvegarde de la Faune Lorraine

L’objectif est de faire découvrir aux habitants les espaces naturels ordinaires de proximité (ENOP) et de valoriser la richesse de la biodiversité locale, dans le prolongement de la Journée internationale de la biodiversité (jeudi 22 mai).

Inscription obligatoire 09 70 57 30 30 sabine.nessus@csfl.frTout public

0 .

Val de Briey 54150 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 9 70 57 30 30 sabine.nessus@csfl.fr

English :

Free nature walk as part of the Jours de la Transition 2025 (Transition Days 2025), led by the CSFL Association: Centre de Sauvegarde de la Faune Lorraine (Lorraine Wildlife Conservation Centre)

The aim is to introduce local residents to local ordinary natural areas (ENOP) and to highlight the wealth of local biodiversity, as a follow-up to International Biodiversity Day (Thursday, May 22).

Registration required: 09 70 57 30 30 sabine.nessus@csfl.fr

German :

Kostenlose Naturwanderung im Rahmen der Jours de la Transition 2025 unter der Leitung des Vereins CSFL: Centre de Sauvegarde de la Faune Lorraine

Ziel ist es, den Einwohnern die gewöhnlichen Naturräume in der Umgebung (ENOP) näher zu bringen und den Reichtum der lokalen Biodiversität aufzuwerten, im Anschluss an den Internationalen Tag der Biodiversität (Donnerstag, 22. Mai).

Anmeldung erforderlich: 09 70 57 30 30 sabine.nessus@csfl.fr

Italiano :

Passeggiata naturalistica gratuita nell’ambito dei Jours de la Transition 2025, condotta dall’Associazione CSFL: Centre de Sauvegarde de la Faune Lorraine (Centro di conservazione della fauna selvatica della Lorena)

L’obiettivo è quello di far conoscere ai residenti le aree naturali ordinarie locali (ENOP) e di evidenziare la ricchezza della biodiversità locale, a seguito della Giornata internazionale della biodiversità (giovedì 22 maggio).

Iscrizione obbligatoria: 09 70 57 30 30 sabine.nessus@csfl.fr

Espanol :

Paseo gratuito por la naturaleza en el marco de los Jours de la Transition 2025, a cargo de la asociación CSFL: Centre de Sauvegarde de la Faune Lorraine (Centro de Conservación de la Fauna de Lorena)

El objetivo es dar a conocer a los vecinos los espacios naturales ordinarios locales (ENOP) y poner de relieve la riqueza de la biodiversidad local, como continuación del Día Internacional de la Biodiversidad (jueves 22 de mayo).

Inscripción obligatoria: 09 70 57 30 30 sabine.nessus@csfl.fr

L’événement Animation biodiversité en ville Val de Briey a été mis à jour le 2025-05-21 par MILTOL