Buhl-Lorraine

Animation bistrot guinguette et feu d’artifice

Aérodrome Henri Metz Buhl-Lorraine Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-09-04 18:00:00

fin : 2026-09-04 23:59:00

Date(s) :

2026-09-04

Entre pop, jazz et sonorités estivales, vos soirées vont vibrer au rythme de la musique. Au programme de cette soirée de clôture Déclic (orchestre) et pour bien terminer la soirée, un feu d’artifice sera tirée. Et pour étancher votre soif ? Le Nider groupe s’occupe de tout avec son bistro mobile. La restauration est assurée par les associations locales. Entrée libre.Tout public

0 .

Aérodrome Henri Metz Buhl-Lorraine 57400 Moselle Grand Est +33 3 87 03 11 82 contact@tourisme-sarreborug.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

With a mix of pop, jazz, and summery sounds, your evenings will come alive to the beat of the music. On the program for this closing night: D%E9clic (band), and to round out the evening, there will be a fireworks display. And to quench your thirst? The Nider group has you covered with its mobile bistro. Food will be provided by local organizations. Free admission.

L’événement Animation bistrot guinguette et feu d’artifice Buhl-Lorraine a été mis à jour le 2026-06-13 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD SITE SARREBOURG