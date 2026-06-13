Hesse

Animation bistrot guinguette

3 rue du Canal (parking salle polyvalente) Hesse Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-07-08 18:00:00

fin : 2026-07-08 22:00:00

Date(s) :

2026-07-08

Entre pop, jazz et sonorités estivales, vos soirées vont vibrer au rythme de la musique. Au programme de cette soirée Leo Ruffenach (accordéon), suivi de Coffee Potes (sur un air de guiguette). Et pour étancher votre soif ? Le Nider groupe s’occupe de tout avec son bistro mobile. La restauration est assurée par les associations locales. Entrée libre.Tout public

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3 rue du Canal (parking salle polyvalente) Hesse 57400 Moselle Grand Est +33 3 87 03 11 82 contact@tourisme-sarrebourg.fr

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English :

With a mix of pop, jazz, and summery sounds, your evenings will come alive to the beat of the music. Tonight’s lineup features Leo Ruffenach (accordion), followed by Coffee Potes (playing a traditional French street-side café tune). And to quench your thirst? The Nider group has you covered with its mobile bistro. Food will be provided by local organizations. Free admission.

L’événement Animation bistrot guinguette Hesse a été mis à jour le 2026-06-13 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD SITE SARREBOURG