Saint-Georges

Animation bistrot guinguette

60 rue Haute des Ecoles Saint-Georges Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-08-05 18:00:00

fin : 2026-08-05 22:00:00

Date(s) :

2026-08-05

Entre pop, jazz et sonorités estivales, vos soirées vont vibrer au rythme de la musique. Au programme de cette soirée Nuance (orchestre), suivi de Blue Side Project (jazz). Et pour étancher votre soif ? Le Nider groupe s’occupe de tout avec son bistro mobile. La restauration est assurée par les associations locales. Entrée libre.Tout public

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60 rue Haute des Ecoles Saint-Georges 57830 Moselle Grand Est +33 3 87 03 11 82 contact@tourisme-sarrebourg.fr

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English :

With a mix of pop, jazz, and summery sounds, your evenings will come alive to the beat of the music. Tonight’s lineup features Nuance (band), followed by Blue Side Project (jazz). And to quench your thirst? The Nider group has you covered with its mobile bistro. Food will be provided by local organizations. Free admission.

L’événement Animation bistrot guinguette Saint-Georges a été mis à jour le 2026-06-13 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD SITE SARREBOURG