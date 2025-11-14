Animation Blind Test & Quiz Le Giga Jeu du Gaée Restaurant Gaée Salon 1er étage La Rochelle
Restaurant Gaée Salon 1er étage Quai Louis Prunier La Rochelle Charente-Maritime
Début : 2025-11-14 19:00:00
fin : 2025-11-14 22:00:00
2025-11-14
Mettez vos connaissances et votre oreille musicale à l’épreuve lors d’une soirée pleine de fun et de défis ! De nombreux lots sont à gagner.
Restaurant Gaée Salon 1er étage Quai Louis Prunier La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 50 56 33 81 lpeylet@hively-hospitality.com
English : Event Blind Test & Quiz Le Giga Jeu du Gaée
Blind Test & Quiz ? Le Giga Jeu du Gaée
Put your knowledge and musical ear to the test in an evening full of fun and challenges! Lots of prizes to be won.
German : Veranstaltung Blind Test & Quiz Le Giga Jeu du Gaée
Blind Test & Quiz ? Das Giga-Spiel der Gäa
Stellen Sie Ihr Wissen und Ihr musikalisches Gehör an einem Abend voller Spaß und Herausforderungen auf die Probe! Es gibt viele Preise zu gewinnen.
Italiano :
Test e Quiz alla cieca? Il Giga Jeu du Gaée
Mettete alla prova le vostre conoscenze musicali e il vostro orecchio in una serata piena di divertimento e di sfide! In palio numerosi premi.
Espanol : Evento Blind Test & Quiz Le Giga Jeu du Gaée
Prueba a ciegas ? El Giga Jeu du Gaée
Ponga a prueba sus conocimientos musicales y su oído en una velada llena de diversión y desafíos Numerosos premios.
