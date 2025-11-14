Animation Blind Test & Quiz Le Giga Jeu du Gaée Restaurant Gaée Salon 1er étage La Rochelle

Animation Blind Test & Quiz Le Giga Jeu du Gaée

Restaurant Gaée Salon 1er étage Quai Louis Prunier La Rochelle Charente-Maritime

2025-11-14 19:00:00

2025-11-14 22:00:00

Mettez vos connaissances et votre oreille musicale à l’épreuve lors d’une soirée pleine de fun et de défis ! De nombreux lots sont à gagner.

Restaurant Gaée Salon 1er étage Quai Louis Prunier La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 50 56 33 81 lpeylet@hively-hospitality.com

English : Event Blind Test & Quiz Le Giga Jeu du Gaée

Blind Test & Quiz ? Le Giga Jeu du Gaée

Put your knowledge and musical ear to the test in an evening full of fun and challenges! Lots of prizes to be won.

German : Veranstaltung Blind Test & Quiz Le Giga Jeu du Gaée

Blind Test & Quiz ? Das Giga-Spiel der Gäa

Stellen Sie Ihr Wissen und Ihr musikalisches Gehör an einem Abend voller Spaß und Herausforderungen auf die Probe! Es gibt viele Preise zu gewinnen.

Italiano :

Test e Quiz alla cieca? Il Giga Jeu du Gaée

Mettete alla prova le vostre conoscenze musicali e il vostro orecchio in una serata piena di divertimento e di sfide! In palio numerosi premi.

Espanol : Evento Blind Test & Quiz Le Giga Jeu du Gaée

Prueba a ciegas ? El Giga Jeu du Gaée

Ponga a prueba sus conocimientos musicales y su oído en una velada llena de diversión y desafíos Numerosos premios.

