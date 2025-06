Animation Bloomoon #2 Dj Set by Mon Olivier, Sunset, Cocktails & Tapas La Rochelle 16 juillet 2025 18:00

Charente-Maritime

Animation Bloomoon #2 Dj Set by Mon Olivier, Sunset, Cocktails & Tapas Restaurant Gaée Hôtel Mercure Quai Louis Prunier La Rochelle Charente-Maritime

Début : 2025-07-16 18:00:00

fin : 2025-07-16 22:00:00

2025-07-16

BLOOMOON #2 La soirée la plus solaire de La Rochelle !

Rendez-vous sur la terrasse du Gaée pour une soirée 100 % good vibes.

DJ set by Mon Olivier (Poitou) musique, cocktails/Tapas et soleil au programme !

Restaurant Gaée Hôtel Mercure Quai Louis Prunier

La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

English : Event Bloomoon #2 Dj Set by Mon Olivier, Sunset, Cocktails & Tapas

BLOOMOON #2 ? La Rochelle’s sunniest party!

Join us on the Gaée terrace for an evening of 100% good vibes.

DJ set by Mon Olivier (Poitou) ? music, cocktails/Tapas and sunshine!

German : Veranstaltung Bloomoon #2 Dj Set by Mon Olivier, Sunset, Cocktails & Tapas

BLOOMOON #2 ? Der sonnigste Abend in La Rochelle!

Treffen Sie sich auf der Terrasse des Gaée für einen Abend mit 100 % Good Vibes.

DJ-Set von Mon Olivier (Poitou) ? Musik, Cocktails/Tapas und Sonne stehen auf dem Programm!

Italiano :

BLOOMOON #2 ? La festa più solare di La Rochelle!

Unitevi a noi sulla terrazza della Gaée per una serata al 100% di buone vibrazioni.

DJ set di Mon Olivier (Poitou)? Musica, cocktail/Tapas e sole in programma!

Espanol : Evento Bloomoon #2 Dj Set by Mon Olivier, Sunset, Cocktails & Tapas

BLOOMOON #2 ? ¡La fiesta más soleada de La Rochelle!

Únase a nosotros en la terraza del Gaée para una velada 100% buen rollo.

DJ set de Mon Olivier (Poitou)… ¡música, cócteles/tapas y sol en el programa!

