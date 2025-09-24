Animation Bloomoon Dj Set by Olfset, Cocktails & Tapas La Rochelle

Animation Bloomoon Dj Set by Olfset, Cocktails & Tapas

Terrasse du restaurant Gaée Hôtel Mercure Quai Louis Prunier La Rochelle Charente-Maritime

Début : 2025-09-24 18:00:00

fin : 2025-09-24 22:00:00

2025-09-24

Dernière Bloomoon avant l’été prochain !

La terrasse du Gaée devient le spot à ne pas manquer musique, cocktails, coucher de soleil…

.

Terrasse du restaurant Gaée Hôtel Mercure Quai Louis Prunier La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 50 56 33 81 lpeylet@hively-hospitality.com

English : Event Bloomoon Dj Set by Olfset, Cocktails & Tapas

Last Bloomoon before next summer!

The Gaée terrace is the place to be: music, cocktails, sunset?

German : Veranstaltung Bloomoon Dj Set by Olfset, Cocktails & Tapas

Letzter Bloomoon vor dem nächsten Sommer!

Die Terrasse des Gaée wird zum Spot, den man nicht verpassen sollte: Musik, Cocktails, Sonnenuntergang?

Italiano :

L’ultimo Bloomoon prima della prossima estate!

La terrazza della Gaée è il posto giusto: musica, cocktail, tramonto?

Espanol : Evento Bloomoon Dj Set by Olfset, Cocktails & Tapas

¡El último Bloomoon antes del próximo verano!

La terraza del Gaée es el lugar ideal: música, cócteles, puesta de sol..

