Animation Bloomoon Dj Set by Olfset, Cocktails & Tapas La Rochelle
Animation Bloomoon Dj Set by Olfset, Cocktails & Tapas La Rochelle mercredi 24 septembre 2025.
Animation Bloomoon Dj Set by Olfset, Cocktails & Tapas
Terrasse du restaurant Gaée Hôtel Mercure Quai Louis Prunier La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-24 18:00:00
fin : 2025-09-24 22:00:00
Date(s) :
2025-09-24
Dernière Bloomoon avant l’été prochain !
La terrasse du Gaée devient le spot à ne pas manquer musique, cocktails, coucher de soleil…
.
Terrasse du restaurant Gaée Hôtel Mercure Quai Louis Prunier La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 50 56 33 81 lpeylet@hively-hospitality.com
English : Event Bloomoon Dj Set by Olfset, Cocktails & Tapas
Last Bloomoon before next summer!
The Gaée terrace is the place to be: music, cocktails, sunset?
German : Veranstaltung Bloomoon Dj Set by Olfset, Cocktails & Tapas
Letzter Bloomoon vor dem nächsten Sommer!
Die Terrasse des Gaée wird zum Spot, den man nicht verpassen sollte: Musik, Cocktails, Sonnenuntergang?
Italiano :
L’ultimo Bloomoon prima della prossima estate!
La terrazza della Gaée è il posto giusto: musica, cocktail, tramonto?
Espanol : Evento Bloomoon Dj Set by Olfset, Cocktails & Tapas
¡El último Bloomoon antes del próximo verano!
La terraza del Gaée es el lugar ideal: música, cócteles, puesta de sol..
L’événement Animation Bloomoon Dj Set by Olfset, Cocktails & Tapas La Rochelle a été mis à jour le 2025-08-26 par La Rochelle Tourisme