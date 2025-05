Animation Bloomoon Dj Set , Tapas & Cocktails, Surprises – La Rochelle, 18 juin 2025 18:00, La Rochelle.

Charente-Maritime

Animation Bloomoon Dj Set , Tapas & Cocktails, Surprises Restaurant Gaée Hôtel Mercure Quai Louis Prunier La Rochelle Charente-Maritime

Début : 2025-06-18 18:00:00

fin : 2025-06-18 22:00:00

Date(s) :

2025-06-18

La terrasse du Gaée vous attend pour lancer la saison des BLOOMOON comme il se doit !

Restaurant Gaée Hôtel Mercure Quai Louis Prunier

La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 50 56 33 81 lpeylet@hively-hospitality.com

English : Event Bloomoon Dj Set , Tapas & Cocktails, Surprises

The Gaée terrace awaits you to kick off the BLOOMOON season in style!

German : Veranstaltung Bloomoon Dj Set , Tapas & Cocktails, Surprises

Die Terrasse des Gaée erwartet Sie, um die BLOOMOON-Saison gebührend zu eröffnen!

Italiano :

La terrazza Gaée vi aspetta per dare il via alla stagione BLOOMOON in grande stile!

Espanol : Evento Bloomoon Dj Set , Tapas & Cocktails, Surprises

La terraza Gaée le espera para dar comienzo a la temporada BLOOMOON por todo lo alto

