Animation – Bongraine sort de terre ! avenue de la Rotonde Aytré
samedi 26 septembre 2026 · avenue de la Rotonde · Aytré
Informations pratiques
Aytré
Animation – Bongraine sort de terre !
avenue de la Rotonde Écoquartier de Bongraine Aytré Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 10:00:00
fin : 2026-09-26 13:30:00
Date(s) :
2026-09-26
Un événement à ne pas manquer pour célébrer ensemble cette étape importante pour Bongraine et se projeter dans un futur devenu proche.
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avenue de la Rotonde Écoquartier de Bongraine Aytré 17440 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine permanence@ecoquartierdebongraine.fr
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English :
An event not to be missed as we come together to celebrate this important milestone for Bongraine and look forward to a future that is now just around the corner.
L’événement Animation – Bongraine sort de terre ! Aytré a été mis à jour le 2026-09-11 par Communauté d’Agglomération de La Rochelle
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