Animation – Bongraine sort de terre ! avenue de la Rotonde Aytré

Informations pratiques

Aytré

Animation – Bongraine sort de terre !

avenue de la Rotonde Écoquartier de Bongraine Aytré Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 10:00:00

fin : 2026-09-26 13:30:00

Date(s) :

2026-09-26

Un événement à ne pas manquer pour célébrer ensemble cette étape importante pour Bongraine et se projeter dans un futur devenu proche.

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avenue de la Rotonde Écoquartier de Bongraine Aytré 17440 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine permanence@ecoquartierdebongraine.fr

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English :

An event not to be missed as we come together to celebrate this important milestone for Bongraine and look forward to a future that is now just around the corner.

L’événement Animation – Bongraine sort de terre ! Aytré a été mis à jour le 2026-09-11 par Communauté d’Agglomération de La Rochelle