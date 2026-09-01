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AGENDA · Aytré

Animation – Bongraine sort de terre ! avenue de la Rotonde Aytré

samedi 26 septembre 2026 · avenue de la Rotonde · Aytré

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
avenue de la Rotonde
Adresse
Écoquartier de Bongraine
Ville
17440 Aytré
Département
Charente-Maritime
Tarif

Aytré

Animation – Bongraine sort de terre !

avenue de la Rotonde Écoquartier de Bongraine Aytré Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 10:00:00
fin : 2026-09-26 13:30:00

Date(s) :
2026-09-26

Un événement à ne pas manquer pour célébrer ensemble cette étape importante pour Bongraine et se projeter dans un futur devenu proche.
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avenue de la Rotonde Écoquartier de Bongraine Aytré 17440 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine   permanence@ecoquartierdebongraine.fr

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English :

An event not to be missed as we come together to celebrate this important milestone for Bongraine and look forward to a future that is now just around the corner.

L’événement Animation – Bongraine sort de terre ! Aytré a été mis à jour le 2026-09-11 par Communauté d’Agglomération de La Rochelle

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