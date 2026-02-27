ANIMATION BONJOUR L’AMBIANCE Montpellier

ANIMATION BONJOUR L’AMBIANCE

Lundi 2 mars de 11h à 13h

Bonjour l’Ambiance invite petits et grands à participer à ses mini-ateliers créatifs.

Bonjour l’Ambiance invite petits et grands à participer à ses mini-ateliers créatifs.

En moins de 30 minutes, les participants pourront créer ou peindre une suspension décorative en argile autodurcissante, ou réaliser une mini-toile en peinture à relief avec de la pâte texturée.

Entrée libre .

English :

Monday, March 2, 11 a.m. to 1 p.m

Bonjour l?Ambiance invites young and old to take part in its creative mini-workshops.

