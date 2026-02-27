ANIMATION BONJOUR L’AMBIANCE Montpellier
ANIMATION BONJOUR L’AMBIANCE Montpellier lundi 2 mars 2026.
ANIMATION BONJOUR L’AMBIANCE
30 Allée Jean de Lattre de Tassigny Montpellier Hérault
Début : 2026-03-02
fin : 2026-03-02
2026-03-02
Lundi 2 mars de 11h à 13h
Bonjour l’Ambiance invite petits et grands à participer à ses mini-ateliers créatifs.
En moins de 30 minutes, les participants pourront créer ou peindre une suspension décorative en argile autodurcissante, ou réaliser une mini-toile en peinture à relief avec de la pâte texturée.
Entrée libre .
30 Allée Jean de Lattre de Tassigny Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 67 60 60 60 contact@ot-montpellier.fr
English :
Monday, March 2, 11 a.m. to 1 p.m
Bonjour l?Ambiance invites young and old to take part in its creative mini-workshops.
