Animation Bookface Pôle culturel Jean-Claude IZZO Châteauneuf-les-Martigues

Animation Bookface Samedi 4 octobre, 10h00 Pôle culturel Jean-Claude IZZO Bouches-du-Rhône
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-10-04T10:00:00 – 2025-10-04T17:00:00
Fin : 2025-10-04T10:00:00 – 2025-10-04T17:00:00
Venez participer à notre animation Bookface !
Choisissez un livre, mettez-vous en scène et réalisez une photo originale où la couverture se confond avec votre visage.
Un moment créatif et convivial, ouvert à tous.
Pôle culturel Jean-Claude IZZO Avenue des Anciens combattants 13220 Châteauneuf-les-Martigues Châteauneuf-les-Martigues 13220 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 42 76 90 16 https://www.chateauneuflesmartigues.fr/
© Châteauneuf-les-Martigues