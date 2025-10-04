Animation Bookface Pôle culturel Jean-Claude IZZO Châteauneuf-les-Martigues

Animation Bookface Pôle culturel Jean-Claude IZZO Châteauneuf-les-Martigues samedi 4 octobre 2025.

Animation Bookface Samedi 4 octobre, 10h00 Pôle culturel Jean-Claude IZZO Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T10:00:00 – 2025-10-04T17:00:00

Fin : 2025-10-04T10:00:00 – 2025-10-04T17:00:00

Venez participer à notre animation Bookface !

Choisissez un livre, mettez-vous en scène et réalisez une photo originale où la couverture se confond avec votre visage.

Un moment créatif et convivial, ouvert à tous.

Pôle culturel Jean-Claude IZZO Avenue des Anciens combattants 13220 Châteauneuf-les-Martigues Châteauneuf-les-Martigues 13220 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 42 76 90 16 https://www.chateauneuflesmartigues.fr/

Venez participer à notre animation Bookface !

© Châteauneuf-les-Martigues