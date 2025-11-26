Animation bricolage de Noël Place de l’Église Étalondes

Animation bricolage de Noël

Place de l’Église Médiathèque Étalondes Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-26 14:00:00

fin : 2025-11-26 16:00:00

Date(s) :

2025-11-26

Viens décorer ton calendrier de l’avent pour compter les jours en attendant Noël.

Dès 6 ans | Sur inscription. .

Place de l’Église Médiathèque Étalondes 76260 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 86 61 08 mediatheque@etalondes.fr

English : Animation bricolage de Noël

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Animation bricolage de Noël Étalondes a été mis à jour le 2025-10-31 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers