Animation bricolage de Noël Place de l’Église Étalondes

Place de l’Église Médiathèque Étalondes Seine-Maritime
Début : 2025-11-26 14:00:00
fin : 2025-11-26 16:00:00
2025-11-26
Viens décorer ton calendrier de l’avent pour compter les jours en attendant Noël.
Dès 6 ans | Sur inscription. .
Place de l’Église Médiathèque Étalondes 76260 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 86 61 08 mediatheque@etalondes.fr
