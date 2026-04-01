Animation bricolage printemps Place de l’Église Étalondes
Animation bricolage printemps Place de l’Église Étalondes jeudi 23 avril 2026.
Animation bricolage printemps
Place de l’Église Médiathèque Étalondes Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-23 14:00:00
fin : 2026-04-23 16:00:00
Date(s) :
2026-04-23
Venez fêter le printemps en fabriquant une jolie fleur en laine. Suivi d’un goûter et d’une histoire.
Durée 2h | A partir de 6 ans | Sur inscription. .
Place de l’Église Médiathèque Étalondes 76260 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 86 61 08 mediatheque@etalondes.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Animation bricolage printemps
L’événement Animation bricolage printemps Étalondes a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers