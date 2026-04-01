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Animation bricolage printemps Place de l’Église Étalondes

Animation bricolage printemps Place de l’Église Étalondes jeudi 23 avril 2026.

Lieu : Place de l'Église

Adresse : Médiathèque

Ville : 76260 Étalondes

Département : Seine-Maritime

Début : jeudi 23 avril 2026

Fin : jeudi 23 avril 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Animation bricolage printemps

Place de l’Église Médiathèque Étalondes Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-23 14:00:00
fin : 2026-04-23 16:00:00

Date(s) :
2026-04-23

Venez fêter le printemps en fabriquant une jolie fleur en laine. Suivi d’un goûter et d’une histoire.
Durée 2h | A partir de 6 ans | Sur inscription.   .

Place de l’Église Médiathèque Étalondes 76260 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 86 61 08  mediatheque@etalondes.fr

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English : Animation bricolage printemps

L’événement Animation bricolage printemps Étalondes a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers