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Animation bricolage printemps Médiathèque Longroy

Animation bricolage printemps Médiathèque Longroy lundi 20 avril 2026.

Lieu : Médiathèque

Adresse : 10 Rue Jean Jaurès

Ville : 76260 Longroy

Département : Seine-Maritime

Début : lundi 20 avril 2026

Fin : lundi 20 avril 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif :

Animation bricolage printemps

Médiathèque 10 Rue Jean Jaurès Longroy Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-20 14:30:00
fin : 2026-04-20 16:30:00

Date(s) :
2026-04-20

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Nous vous proposons cette activité.
Durée 2h | Dès 5 ans | Sur inscription, places limitées.   .

Médiathèque 10 Rue Jean Jaurès Longroy 76260 Seine-Maritime Normandie +33 3 22 26 25 20  bibliotheque.longroy@orange.fr

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English : Animation bricolage printemps

L’événement Animation bricolage printemps Longroy a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers