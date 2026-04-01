Animation bricolage printemps Médiathèque Longroy
Animation bricolage printemps Médiathèque Longroy lundi 20 avril 2026.
Animation bricolage printemps
Médiathèque 10 Rue Jean Jaurès Longroy Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-20 14:30:00
fin : 2026-04-20 16:30:00
Date(s) :
2026-04-20
Connaissez-vous le quilling ?
Nous vous proposons cette activité.
Durée 2h | Dès 5 ans | Sur inscription, places limitées. .
Médiathèque 10 Rue Jean Jaurès Longroy 76260 Seine-Maritime Normandie +33 3 22 26 25 20 bibliotheque.longroy@orange.fr
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English : Animation bricolage printemps
L’événement Animation bricolage printemps Longroy a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers