Animation bricolage printemps Médiathèque Longroy

Animation bricolage printemps

Médiathèque 10 Rue Jean Jaurès Longroy Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-20 14:30:00

fin : 2026-04-20 16:30:00

Date(s) :

2026-04-20

Connaissez-vous le quilling ?

Nous vous proposons cette activité.

Durée 2h | Dès 5 ans | Sur inscription, places limitées. .

Médiathèque 10 Rue Jean Jaurès Longroy 76260 Seine-Maritime Normandie +33 3 22 26 25 20 bibliotheque.longroy@orange.fr

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English : Animation bricolage printemps

L’événement Animation bricolage printemps Longroy a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers