Animation | Broderie collective Quai Voltaire Langeac

Animation | Broderie collective

Quai Voltaire Médiathèque Langeac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-11 14:00:00

fin : 2026-02-11

Date(s) :

2026-02-11

Vous aimez les fils (à tricoter, à crocheter, à broder etc…) Vous avez des idées…. Vous aimeriez créer…. Alors venez nous rejoindre ! Ensemble on pourra relever les défis des projets communs ou individuels et passer de beaux moments de partage !

.

Quai Voltaire Médiathèque Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 23 01 contact.mediatheque@ville-langeac.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Do you like yarn (knitting, crocheting, embroidery, etc.) Do you have any ideas? Would you like to create? Then come and join us! Together, we can meet the challenges of joint or individual projects, and enjoy some great times together!

L’événement Animation | Broderie collective Langeac a été mis à jour le 2026-01-30 par Communauté de communes des rives Haut-Allier