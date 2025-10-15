Animation Broyage de végétaux à Chemillé Saint-Lézin Chemillé-en-Anjou

Animation Broyage de végétaux à Chemillé

Saint-Lézin En face de la mairie Chemillé-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 09:00:00

fin : 2026-03-07 12:00:00

Date(s) :

2026-03-07

A Saint-Lézin, profitez d’une animation pour broyez vos végétaux et repartez avec du broyat !

Broyage Thermique ou électrique, Horizon Bocage vous propose de découvrir les possibilités de broyage de vos végétaux qui vous permettront de valoriser le broyat obtenu dans votre jardin, votre compost ou vos parterres.

Horizon Bocage, acteur pour la préservation de l’environnement depuis 27 ans, vous propose de découvrir ce domaine composé de bois, prairies naturelles pâturées, zones humides et des arbres remarquables ou les espèces sensibles et protégées y ont trouvé refuge.

Sorties naturalistes, aquarelle, découverte du monde fascinant des abeilles, bricolages nature, spectacle et bien d’autres animations vous sont proposées le temps d’une journée. .

Saint-Lézin En face de la mairie Chemillé-en-Anjou 49120 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 7 67 49 03 82 horizonbocage@gmail.com

English :

In Saint-Lézin, take advantage of an event to shred your plants and leave with shredded material!

German :

Nutzen Sie in Saint-Lézin eine Animation, um Ihre Pflanzen zu zerkleinern und nehmen Sie das Häckselgut mit nach Hause!

Italiano :

A Saint-Lézin, approfittate di un evento per triturare le vostre piante e ripartire con il materiale triturato!

Espanol :

En Saint-Lézin, aproveche un evento para triturar sus plantas ¡y váyase con material triturado!

