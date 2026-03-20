Animation Brunch de Pâques avec chasse aux œufs pour les enfants au GAEE Quai Louis Prunier La Rochelle

Animation Brunch de Pâques avec chasse aux œufs pour les enfants au GAEE

Quai Louis Prunier Le Gaée La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05 12:00:00

fin : 2026-04-05 15:00:00

Date(s) :

2026-04-05

Le dimanche 5 avril 2026, le restaurant GAEE à La Rochelle vous accueille de 12h00 à 15h00 pour un brunch de Pâques fait maison. Tarifs 45 € par adulte et 21 € par enfant.

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Quai Louis Prunier Le Gaée La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 50 56 33 81 lpeylet@hively-hospitality.com

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English :

On Sunday April 5, 2026, the GAEE restaurant in La Rochelle welcomes you from 12:00 pm to 3:00 pm for a homemade Easter brunch. Prices: 45? per adult and 21? per child.

L’événement Animation Brunch de Pâques avec chasse aux œufs pour les enfants au GAEE La Rochelle a été mis à jour le 2026-03-20 par Nous La Rochelle