Animation Buzay au XVIIIème Château de Buzay La Jarne

La Jarne

Animation Buzay au XVIIIème

Château de Buzay 10 rue du château La Jarne Charente-Maritime

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-06

BUZAY au XVIIIe Les Animations Historiques du château de Buzay, 13ème édition les samedi 6 et dimanche 7 juin 2026

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Château de Buzay 10 rue du château La Jarne 17220 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 66 50 85 trac-en-scene@orange.fr

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English :

BUZAY in the 18th century Les Animations Historiques du château de Buzay, 13th edition on Saturday 6th and Sunday 7th June 2026

L’événement Animation Buzay au XVIIIème La Jarne a été mis à jour le 2026-04-22 par Nous La Rochelle