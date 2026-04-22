Animation Buzay au XVIIIème Château de Buzay La Jarne
Animation Buzay au XVIIIème Château de Buzay La Jarne samedi 6 juin 2026.
La Jarne
Animation Buzay au XVIIIème
Château de Buzay 10 rue du château La Jarne Charente-Maritime
Tarif : 2 – 2 – 2 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-06
BUZAY au XVIIIe Les Animations Historiques du château de Buzay, 13ème édition les samedi 6 et dimanche 7 juin 2026
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Château de Buzay 10 rue du château La Jarne 17220 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 66 50 85 trac-en-scene@orange.fr
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English :
BUZAY in the 18th century Les Animations Historiques du château de Buzay, 13th edition on Saturday 6th and Sunday 7th June 2026
L’événement Animation Buzay au XVIIIème La Jarne a été mis à jour le 2026-04-22 par Nous La Rochelle