Animation Café concert Tonton Binouze La Rochelle vendredi 12 décembre 2025.
Tonton Binouze Rue des trois frères La Rochelle Charente-Maritime
Début : 2025-12-12 20:00:00
fin : 2025-12-12
2025-12-12
Un concert festif de chanson française !
Tonton Binouze Rue des trois frères La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 82 22 63 21 marionlafarge@yahoo.fr
English : Café concert
A festive concert of French chanson!
