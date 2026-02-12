Animation Café littéraire A la découverte de l’œuvre de Daphné Du Maurier rue de la Gare, parc Jean Macé Aytré
Animation Café littéraire A la découverte de l’œuvre de Daphné Du Maurier rue de la Gare, parc Jean Macé Aytré mercredi 4 mars 2026.
Animation Café littéraire A la découverte de l’œuvre de Daphné Du Maurier
rue de la Gare, parc Jean Macé Salle Jean Vilar Aytré Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-04 15:00:00
fin : 2026-03-04
Date(s) :
2026-03-04
Nouveau café littéraire consacré à l’œuvre de Daphne du Maurier, figure majeure de la littérature britannique du XXᵉ siècle.
.
rue de la Gare, parc Jean Macé Salle Jean Vilar Aytré 17440 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 23 37 85 79 contact@aqcva.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A new literary café devoted to the work of Daphne du Maurier, a major figure in 20th-century British literature.
L’événement Animation Café littéraire A la découverte de l’œuvre de Daphné Du Maurier Aytré a été mis à jour le 2026-02-12 par Nous La Rochelle