Animation Café littéraire A la découverte de l’œuvre de Daphné Du Maurier rue de la Gare, parc Jean Macé Aytré

Animation Café littéraire A la découverte de l’œuvre de Daphné Du Maurier

rue de la Gare, parc Jean Macé Salle Jean Vilar Aytré Charente-Maritime

Début : 2026-03-04 15:00:00

2026-03-04

Nouveau café littéraire consacré à l’œuvre de Daphne du Maurier, figure majeure de la littérature britannique du XXᵉ siècle.

rue de la Gare, parc Jean Macé Salle Jean Vilar Aytré 17440 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

English :

A new literary café devoted to the work of Daphne du Maurier, a major figure in 20th-century British literature.

