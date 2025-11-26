Animation Café littéraire Aytré
Animation Café littéraire Aytré mercredi 26 novembre 2025.
Animation Café littéraire
Salle Jean Vilar 12 rue de la Gare Aytré Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-26 15:00:00
fin : 2025-11-26 17:00:00
Date(s) :
2025-11-26
Le café littéraire est organisé par l’association du centre-ville d’Aytré (AQCVA).
.
Salle Jean Vilar 12 rue de la Gare Aytré 17440 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 23 37 85 79 centreville.aytre@gmail.com
English : Event Café littéraire
The literary café is organized by the Aytré Town Center Association (AQCVA).
German : Veranstaltung Café littéraire
Das Literaturcafé wird von der Association du centre-ville d’Aytré (AQCVA) organisiert.
Italiano :
Il caffè letterario è organizzato dall’associazione del centro di Aytré (AQCVA).
Espanol : Evento Café littéraire
El café literario está organizado por la asociación del centro de Aytré (AQCVA).
L’événement Animation Café littéraire Aytré a été mis à jour le 2025-11-11 par Nous La Rochelle