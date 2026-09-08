Animation – Café réparation au common Lab Common Lab La Rochelle

Informations pratiques

La Rochelle

Animation – Café réparation au common Lab

Common Lab 2 place bernard moitessier La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 14:00:00

fin : 2026-10-17 17:00:00

Date(s) :

2026-10-17

Un café réparation animé par les petits débrouillards. Venez avec vos objets en panne et nous tenterons ensemble de leur redonner une seconde vie.

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Common Lab 2 place bernard moitessier La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 01 46 81 47 coordo-17n@lespetitsdebrouillards-na.org

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English :

A repair café hosted by Les Petits Débrouillards. Bring your broken items, and together we’ll try to give them a second life.

L’événement Animation – Café réparation au common Lab La Rochelle a été mis à jour le 2026-09-08 par Communauté d’Agglomération de La Rochelle