Animation – Café réparation au common Lab Common Lab La Rochelle
samedi 17 octobre 2026 · Common Lab · La Rochelle
Informations pratiques
La Rochelle
Animation – Café réparation au common Lab
Common Lab 2 place bernard moitessier La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 14:00:00
fin : 2026-10-17 17:00:00
Date(s) :
2026-10-17
Un café réparation animé par les petits débrouillards. Venez avec vos objets en panne et nous tenterons ensemble de leur redonner une seconde vie.
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Common Lab 2 place bernard moitessier La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 01 46 81 47 coordo-17n@lespetitsdebrouillards-na.org
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English :
A repair café hosted by Les Petits Débrouillards. Bring your broken items, and together we’ll try to give them a second life.
L’événement Animation – Café réparation au common Lab La Rochelle a été mis à jour le 2026-09-08 par Communauté d’Agglomération de La Rochelle
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