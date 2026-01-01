Animation Camp4 Groove Winter edition Les Cabanes urbaines La Rochelle
Animation Camp4 Groove Winter edition Les Cabanes urbaines La Rochelle jeudi 15 janvier 2026.
Animation Camp4 Groove Winter edition
Les Cabanes urbaines 22 rue Cardinal La Rochelle Charente-Maritime
Début : 2026-01-15 18:30:00
fin : 2026-01-15 23:00:00
2026-01-15
Le 15 janvier, on se retrouve pour un Camp4Groove version après-ski.
Les Cabanes urbaines 22 rue Cardinal La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 9 81 61 14 31 contact@lescabanesurbaines.fr
English : Animation Camp4 Groove Winter edition
On January 15, we meet again for an après-ski version of Camp4Groove.
