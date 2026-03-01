Animation Caozerie Les Ouéziaos Ti ar Vro L’Ôté Saint-Brieuc

Animation Caozerie Les Ouéziaos

Ti ar Vro L’Ôté 138 rue du Légué Saint-Brieuc Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 18:00:00

fin : 2026-03-28 20:30:00

Date(s) :

2026-03-28

L’association Qerouézée vous propose une lecture théâtralisée sur le thème des oiseaux. Textes poétiques, drôles ou approfondis de la variété sur les oiseaux ! Les lecteurs s’attacheront à la théâtralisation de leur prestation pour le plaisir de tous.

Par les conteurs et chroniqueurs de l’association Qerouézée. .

Ti ar Vro L’Ôté 138 rue du Légué Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 77 31 91

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English :

L’événement Animation Caozerie Les Ouéziaos Saint-Brieuc a été mis à jour le 2026-03-12 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme