Animation Caozerie Les Ouéziaos Ti ar Vro L’Ôté Saint-Brieuc
Animation Caozerie Les Ouéziaos Ti ar Vro L’Ôté Saint-Brieuc samedi 28 mars 2026.
Animation Caozerie Les Ouéziaos
Ti ar Vro L’Ôté 138 rue du Légué Saint-Brieuc Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28 18:00:00
fin : 2026-03-28 20:30:00
Date(s) :
2026-03-28
L’association Qerouézée vous propose une lecture théâtralisée sur le thème des oiseaux. Textes poétiques, drôles ou approfondis de la variété sur les oiseaux ! Les lecteurs s’attacheront à la théâtralisation de leur prestation pour le plaisir de tous.
Par les conteurs et chroniqueurs de l’association Qerouézée. .
Ti ar Vro L’Ôté 138 rue du Légué Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 77 31 91
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L’événement Animation Caozerie Les Ouéziaos Saint-Brieuc a été mis à jour le 2026-03-12 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme