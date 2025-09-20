Animation « Capsule temporelle » Musée de la conserverie Alexis Le Gall Loctudy

Animation « Capsule temporelle » Musée de la conserverie Alexis Le Gall Loctudy samedi 20 septembre 2025.

Animation « Capsule temporelle » 20 et 21 septembre Musée de la conserverie Alexis Le Gall Finistère

Gratuit, sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Connaissez-vous l’anecdote des capsules temporelles d’Andy Warhol ? Entre 1974 et 1987, Warhol collectionne toutes sortes d’objets éphémères de sa vie quotidienne dont il n’a plus l’utilité dans son atelier — correspondance, journaux, souvenirs, objets d’enfance, billets d’avion, même utilisés, nourriture, qu’il scelle dans de simples boîtes en carton ondulé, les « time capsule ». En tout il a collecté 612 « capsules » datées individuellement au cours de sa vie.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, nous vous proposons de créer votre propre capsule temporelle. Apportez un petit objet de votre choix ou achetez un petit souvenir fabriqué par les Amis de la Conserverie (pour soutenir l’association) et faite sceller l’objet dans une boîte de sardine par les bénévoles. Ces derniers utiliseront pour cela l’une des sertisseuses du musée et vous aurez l’occasion de comprendre son fonctionnement. Le sertissage est une opération du quotidien dans les conserveries, permettant de fermer hermétiquement les boîtes de conserve.

Musée de la conserverie Alexis Le Gall 8 Impasse du Nord 29750 Loctudy Loctudy 29750 Finistère Bretagne 0298988399 https://www.musee-conserverie-loctudy.bzh/ https://www.facebook.com/Museealexislegall/;https://www.instagram.com/museedelaconserverie/;https://www.linkedin.com/in/mus%C3%A9e-de-la-conserverie-alexis-le-gall-95075621b/;https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/ancienne-conserverie-le-gall-a-loctudy;https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/PA29000079 Venez revivre l’aventure sardinière en pays bigouden sud ! Au travers de sa maison de maître et de son usine de transformation de poisson, le musée de la conserverie de Loctudy retrace l’histoire de la famille Le Gall qui l’a fait tourner de 1920 à 1955, ainsi que l’histoire des femmes qui ont travaillé sur ce lieu de production industrielle à dimension artisanale.

Un voyage à la fois familial, mémoriel et social. Pas de parking dédié au musée, stationnement dans la rue du port, arrêt « Square Poulavillec » de la ligne de bus 56C Breizh Go

Les Amis de la Conserverie proposent de remplir une boite de sardines vide avec le contenu de votre choix (dessin, lettre, goodies) et de la faire sertir pour repartir avec une « capsule temporelle ». Animation Souvenirs

Musée de la conserverie de Loctudy