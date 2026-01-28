animation carnaval Joinville

animation carnaval

Médiathèque de Joinville Joinville Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Début : 2026-02-13

fin : 2026-02-13

2026-02-13

Tout public

La médiathèque de Joinville fête le carnaval ! Venez déguiser pour participer au concours du plus beau costume. Profitez aussi de nombreux jeux et atelier bricolage…

A partir de 17h30 .

Médiathèque de Joinville Joinville 52300 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 94 33 04 biblio.joinville2@orange.fr

