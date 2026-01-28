animation carnaval Joinville
animation carnaval Joinville vendredi 13 février 2026.
Médiathèque de Joinville Joinville Haute-Marne
Début : 2026-02-13
fin : 2026-02-13
2026-02-13
Tout public
La médiathèque de Joinville fête le carnaval ! Venez déguiser pour participer au concours du plus beau costume. Profitez aussi de nombreux jeux et atelier bricolage…
A partir de 17h30 .
Médiathèque de Joinville Joinville 52300 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 94 33 04 biblio.joinville2@orange.fr
