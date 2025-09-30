Animation Carte blanche Ecrire sur soi pour la scène La Rochelle

Maison des écritures 46 avenue de Fort Louis La Rochelle Charente-Maritime

Début : 2025-09-30 18:30:00

fin : 2025-09-30 21:00:00

Cette carte blanche a pour but de présenter un échantillon des futurs ateliers écriture et jeu de Marie Lauricella et Marie-Caroline Morel, de la Compagnie Théâtre du peuple Lié, qui s’organiseront sur un trimestre.

Maison des écritures 46 avenue de Fort Louis La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 51 50 19 maison.des.ecritures@ville-larochelle.fr

English : Event Carte blanche Ecrire sur soi pour la scène

The aim of this carte blanche is to present a sample of the future writing and acting workshops organized over a three-month period by Marie Lauricella and Marie-Caroline Morel, of the Compagnie Théâtre du peuple Lié.

German : Veranstaltung Carte blanche Ecrire sur soi pour la scène

Diese Carte blanche soll eine Auswahl der zukünftigen Schreib- und Spielworkshops von Marie Lauricella und Marie-Caroline Morel von der Compagnie Théâtre du peuple Lié vorstellen, die sich über ein Vierteljahr erstrecken werden.

Italiano :

L’obiettivo di questa carta bianca è quello di presentare un esempio dei futuri laboratori di scrittura e recitazione che saranno tenuti da Marie Lauricella e Marie-Caroline Morel, della compagnia Théâtre du peuple Lié, per un periodo di tre mesi.

Espanol : Evento Carte blanche Ecrire sur soi pour la scène

El objetivo de esta carta blanca es presentar una muestra de los futuros talleres de escritura e interpretación que dirigirán Marie Lauricella y Marie-Caroline Morel, de la compañía Théâtre du peuple Lié, durante tres meses.

