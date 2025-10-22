Animation casque de réalité virtuelle Rouez

Animation casque de réalité virtuelle Rouez mercredi 22 octobre 2025.

Animation casque de réalité virtuelle

Rouez Sarthe

La bibliothèque de Rouez vous propose de venir découvrir ou redécouvrir le casque de réalité virtuelle.

Vous pourrez voyager, faire du sport ou des petits jeux.

Afin de vous garantir une place, il est conseillé de réserver des créneaux horaires sur place à la bibliothèque ou en contactant la bibliothèque

– Mercredi 15 et 22 octobre de 10H00 à 12H00

– Samedi 18 et 25 octobre de 10h30 à 12H30 .

Rouez 72140 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 20 14 83

