Animation Cédric Noël contes et chants Airvault

Le Centre Socio Culturel propose régulièrement des animations pour les familles. Ce mardi 24 février, une animation aura lieu avec Cédric Noël, avec des chants et des contes et musiques, au Relais Petite Enfance. Sur inscription au préalable, deux groupes possibles. Informations et réservations 05 49 63 08 87. .

Airvault 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 63 08 87 famille.avt@csc79.org

