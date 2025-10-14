Animation Cédric Noël contes et musiques Airvault
Airvault Deux-Sèvres
Le Centre Socio Culturel propose régulièrement des animations pour les familles. Ce mardi 14 octobre, une animation aura lieu avec Cédric Noël, avec des contes et musiques, de 9 h 30 à 11 h 30 au Relais Petite Enfance. Sur inscription au préalable. Informations et réservations 05 49 63 08 87. .
Airvault 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 63 08 87 famille.avt@csc79.org
