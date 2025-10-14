Animation Cédric Noël contes et musiques Airvault

Animation Cédric Noël contes et musiques

Animation Cédric Noël contes et musiques Airvault mardi 14 octobre 2025.

Animation Cédric Noël contes et musiques

Airvault Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-14
fin : 2025-10-14

Date(s) :
2025-10-14

Le Centre Socio Culturel propose régulièrement des animations pour les familles. Ce mardi 14 octobre, une animation aura lieu avec Cédric Noël, avec des contes et musiques, de 9 h 30 à 11 h 30 au Relais Petite Enfance. Sur inscription au préalable. Informations et réservations 05 49 63 08 87.   .

Airvault 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 63 08 87  famille.avt@csc79.org

English : Animation Cédric Noël contes et musiques

German : Animation Cédric Noël contes et musiques

Italiano :

Espanol : Animation Cédric Noël contes et musiques

L’événement Animation Cédric Noël contes et musiques Airvault a été mis à jour le 2025-09-18 par CC Airvaudais Val du Thouet