Animation Cérémonie du thé japonais et céramique poterie traditionnelle Les Cabanes Urbaines La Rochelle

Animation Cérémonie du thé japonais et céramique poterie traditionnelle
Les Cabanes Urbaines 22 rue Cardinal La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : 70 – 70 – EUR
Début : 2025-11-14 10:00:00
fin : 2025-11-14 12:00:00
2025-11-14 2025-11-24
Art culture traditionnelle de la cérémonie du thé Japonaise et l’art de la céramique.
Les Cabanes Urbaines 22 rue Cardinal La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 18 54 41 54 jrenambot@ceramic-epicurious.fr
English : Event Cérémonie du thé japonais et céramique poterie traditionnelle
Traditional Japanese tea ceremony culture and ceramic art.
German : Veranstaltung Cérémonie du thé japonais et céramique poterie traditionnelle
Kunst traditionelle Kultur der japanischen Teezeremonie und Keramikkunst.
Italiano :
La cultura tradizionale della cerimonia del tè giapponese e l’arte della ceramica.
Espanol : Evento Cérémonie du thé japonais et céramique poterie traditionnelle
La cultura tradicional de la ceremonia japonesa del té y el arte de la cerámica.
