Animation Charivari de Nieul Maison des Associations de Nieul-sur-Mer Nieul-sur-Mer

Animation Charivari de Nieul

Maison des Associations de Nieul-sur-Mer 8 rue Léonce Vieljeux Nieul-sur-Mer Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21 15:00:00

fin : 2026-02-21 17:00:00

Date(s) :

2026-02-21

Le fameux Charivari de Nieul-sur-Mer est désormais un rendez-vous incontournable de la vie festive locale.

+33 5 46 37 40 16 mairie@nieul-sur-mer.fr

English : Animation Charivari of Nieul

Nieul-sur-Mer’s famous Charivari is now a fixture on the local festive scene.

