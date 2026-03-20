Animation Chasse aux œufs de la laisse de mer Sortie nature Plage d’Aytré Aytré

Animation Chasse aux œufs de la laisse de mer Sortie nature

Plage d’Aytré Place du Parc Godechaud Aytré Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 10:00:00

fin : 2026-04-04 12:00:00

Date(s) :

2026-04-04

La chasse aux œufs version plage ! Explorez avec nous les pontes laissées par la marée, indices des naissances du large. On ramasse, on s’émerveille les chocolats arrivent juste après.

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Plage d’Aytré Place du Parc Godechaud Aytré 17440 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 50 30 30 animation@ecoledelamer.com

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English :

The beach version of egg hunting! Explore with us the clutches left by the tide, clues to the births of the open sea. We’ll pick them up and marvel at them, with the chocolates arriving right afterwards.

L’événement Animation Chasse aux œufs de la laisse de mer Sortie nature Aytré a été mis à jour le 2026-03-20 par Nous La Rochelle