Informations pratiques

Longué-Jumelles

Animation – Chasse aux oeufs de Pâques

Longué-Jumelles Maine-et-Loire

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-04-04 09:30:00

fin : 2027-04-04 12:00:00

Date(s) :

2027-04-04

Avec le retour des beaux jours, le Moulin Hydronef se transforme en un terrain d’aventure printanier pour célébrer Pâques.

La chasse aux œufs participe pleinement à la valorisation du patrimoine local et à l’animation culturelle de la ville. Chaque année, ce rendez-vous devient un moment attendu, symbole de renouveau et de convivialité. Une manière douce et joyeuse d’ouvrir la saison des beaux jours et de célébrer ensemble l’arrivée du printemps.

PRECISIONS HORAIRES :

Dimanche 4 avril 2027 de 9h30 à 12h. .

Longué-Jumelles 49160 Maine-et-Loire Pays de la Loire

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English :

With the return of sunny days, the Moulin Hydronef is transformed into a springtime adventure playground to celebrate Easter.

L’événement Animation – Chasse aux oeufs de Pâques Longué-Jumelles a été mis à jour le 2026-09-08 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME