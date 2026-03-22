Animation Chasse aux œufs de rapaces spéciale pâques Paucourt
Animation Chasse aux œufs de rapaces spéciale pâques Paucourt samedi 4 avril 2026.
Animation Chasse aux œufs de rapaces spéciale pâques
94 Rue de l’Église Paucourt Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04 14:30:00
fin : 2026-04-04 18:00:00
Date(s) :
2026-04-04
Animation Chasse aux œufs de rapaces spéciale pâques
Recherchez des œufs, répondez aux questions sur les rapaces et échangez vos œufs contre des surprises chocolatées. .
94 Rue de l’Église Paucourt 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 98 17 59
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English :
Entertainment ? Special Easter raptor egg hunt
L’événement Animation Chasse aux œufs de rapaces spéciale pâques Paucourt a été mis à jour le 2026-03-22 par OT MONTARGIS