Animation Chasse aux Trésors Mystère Miss Terre Maison de la Terre Lantic

Maison de la Terre Fontaine de Trémargat Lantic Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-23 09:30:00

fin : 2025-10-23 16:30:00

Date(s) :

2025-10-23

Picotix, le petit hérisson malin, vous invite à résoudre les énigmes de Mystère Miss Terre. Explorez, cherchez et découvrez les secrets du compost, du tri et de la biodiversité. Sa mission protéger la planète, avec votre aide !

Plusieurs départs à partir de 09h30 jusqu’à 16h30 (dernier départ).

Chasse animée par Games Blonde. Sur réservation auprès de Céline Vermandel. Les enfants doivent être accompagnés par un adulte. .

Maison de la Terre Fontaine de Trémargat Lantic 22410 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 56 06 97 89

