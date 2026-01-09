Animation Chasse aux Trésors Mystère Miss Terre Maison de la Terre Lantic
Animation Chasse aux Trésors Mystère Miss Terre
Maison de la Terre Fontaine de Trémargat Lantic Côtes-d’Armor
Début : 2026-02-24 09:30:00
fin : 2026-02-24 16:30:00
2026-02-24
Picotix, le petit hérisson malin, vous invite à résoudre les énigmes de Mystère Miss Terre, une enquête Elémenterre.
Explorez, cherchez et découvrez les secrets du compost, du tri et de la biodiversité.
Plusieurs départs possibles. Dès 5 ans (accompagné).
Chasse animée par Games Blonde. Sur réservation auprès de Céline Vermandel. Les enfants doivent être accompagnés par un adulte. .
Maison de la Terre Fontaine de Trémargat Lantic 22410 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 56 06 97 89
