Animation chauve-souris Anzême

Anzême Creuse

Dans le cadre de l’Atlas de la Biodiversité Communale de l’Agglo du Grand Guéret, le groupe mammalogique et herpétologique du Limousin vous proposent une présentation en salle puis une balade nocturne.

Prévoir chaussures de marche et vêtements adaptés à la météo. .

Anzême 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 41 04 48 developpement.durable@agglo-grandgueret.fr

