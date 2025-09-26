Animation chauve-souris Anzême
Animation chauve-souris Anzême vendredi 26 septembre 2025.
Dans le cadre de l’Atlas de la Biodiversité Communale de l’Agglo du Grand Guéret, le groupe mammalogique et herpétologique du Limousin vous proposent une présentation en salle puis une balade nocturne.
Prévoir chaussures de marche et vêtements adaptés à la météo. .
Anzême 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 41 04 48 developpement.durable@agglo-grandgueret.fr
