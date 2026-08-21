Animation chauves-souris, Aspiran, Aspiran

Informations pratiques

Animation chauves-souris Vendredi 25 septembre, 19h00 Aspiran Hérault

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-25T19:00:00+02:00 – 2026-09-25T21:00:00+02:00

Fin : 2026-09-25T19:00:00+02:00 – 2026-09-25T21:00:00+02:00

Tenue de stand et animation sur les chauves-souris

Détails à venir

Aspiran aspiran Aspiran 34800 Hérault Occitanie

Tenue de stand et animation sur les chauves-souris