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Animation chauves-souris, Aspiran, Aspiran

vendredi 25 septembre 2026 · Aspiran

Animation chauves-souris, Aspiran, Aspiran

Informations pratiques

Début
vendredi 25 septembre 2026
Fin
vendredi 25 septembre 2026
Lieu
Aspiran
Adresse
aspiran
Ville
34800 Aspiran
Département
Hérault

Animation chauves-souris Vendredi 25 septembre, 19h00 Aspiran Hérault

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-25T19:00:00+02:00 – 2026-09-25T21:00:00+02:00
Fin : 2026-09-25T19:00:00+02:00 – 2026-09-25T21:00:00+02:00

Tenue de stand et animation sur les chauves-souris
Détails à venir

Aspiran aspiran Aspiran 34800 Hérault Occitanie
Tenue de stand et animation sur les chauves-souris

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