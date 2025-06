Animation chocolat Ateliers Choco’Bonhomme pour les enfants – Manthelan 17 juin 2025 14:00

2025-06-17

2025-06-19

2025-06-24

2025-06-26

2025-07-01

2025-07-03

2025-07-08

2025-07-10

2025-07-15

2025-07-17

2025-07-22

2025-07-24

2025-07-29

2025-07-31

2025-08-05

2025-08-07

2025-08-12

2025-08-14

2025-08-19

2025-08-21

Atelier pour les enfants Fabriquez votre personnage en chocolat avec l’aide de nos chocolatiers.

Dès 3 ans (avec accompagnateur responsable), 20/30 min. Atelier disponible dans nos 3 boutiques de Chambray, Manthelan et Yzeures-sur-Creuse, sur réservation.

Les adultes sont évidemment bienvenus s’ils veulent réaliser l’atelier avec leurs enfants !!

Atelier disponible dans nos 3 boutiques de Chambray, Manthelan et Yzeures-sur-Creuse, sur réservation. 8 .

Manthelan 37240 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 59 63 68 info@cadeauetchocolat.com

English :

Workshop for children: Make your own chocolate character with the help of our chocolatiers.

From age 3 (with responsible adult), 20/30 min. Workshop available in our 3 boutiques in Chambray, Manthelan and Yzeures-sur-Creuse, on reservation.

German :

Workshop für Kinder Stelle mit Hilfe unserer Chocolatiers deine eigene Schokoladenfigur her.

Ab 3 Jahren (mit verantwortlicher Begleitperson), 20/30 Min. Workshop in unseren 3 Geschäften in Chambray, Manthelan und Yzeures-sur-Creuse verfügbar, Reservierung erforderlich.

Italiano :

Laboratorio per bambini: Crea il tuo personaggio di cioccolato con l’aiuto dei nostri cioccolatieri.

A partire dai 3 anni (con un adulto responsabile), 20/30 min. Laboratorio disponibile nelle nostre 3 boutique di Chambray, Manthelan e Yzeures-sur-Creuse, su prenotazione.

Espanol :

Taller para niños: Crea tu propio personaje de chocolate con la ayuda de nuestros chocolateros.

A partir de 3 años (con un adulto responsable), 20/30 min. Taller disponible en nuestras 3 boutiques de Chambray, Manthelan y Yzeures-sur-Creuse, previa reserva.

