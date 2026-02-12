Animation chorale, chantons sous la douche Place sainte Foy Morlaàs

Animation chorale, chantons sous la douche

Place sainte Foy Mairie Morlaàs Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21

fin : 2026-02-21

Date(s) :

2026-02-21

Avec la chorale de Sauvagnon, venez partager un moment chaleureux autour de chansons joyeuses et entraînantes chants occitan, basque, béarnais, variétés françaises, classique…

Goûter offert à tous les participants !

Sur inscription. .

Place sainte Foy Mairie Morlaàs 64160 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 33 00 60

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Animation chorale, chantons sous la douche

L’événement Animation chorale, chantons sous la douche Morlaàs a été mis à jour le 2026-02-09 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran