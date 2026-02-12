Animation chorale, chantons sous la douche Place sainte Foy Morlaàs
Place sainte Foy Mairie Morlaàs Pyrénées-Atlantiques
Avec la chorale de Sauvagnon, venez partager un moment chaleureux autour de chansons joyeuses et entraînantes chants occitan, basque, béarnais, variétés françaises, classique…
Goûter offert à tous les participants !
Sur inscription. .
