Animation Chouettes et Hiboux

94 Rue de l’Église Paucourt Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-23 20:00:00

fin : 2026-04-23

Date(s) :

2026-04-23

Animation Chouettes et Hiboux

Venez découvrir la nature au clair de lune. Avant de sortir, un diaporama vous présentera les différentes espèces de rapace de la région puis nous partirons observer les animaux nocturnes dans le calme de la forêt. .

94 Rue de l’Église Paucourt 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 98 17 59

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English :

Owls and Owls animation

L’événement Animation Chouettes et Hiboux Paucourt a été mis à jour le 2026-03-24 par OT MONTARGIS