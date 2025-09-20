Animation CHROMA#2 2 rue du commerce, Maubeuge Maubeuge

Animation CHROMA#2 Samedi 20 septembre, 18h00 2 rue du commerce, Maubeuge Nord

gratuit, tout public, sans réservation

L’Association Secteur 7, dans sa mission de développer les cultures urbaines sur le territoire du Val-de-Sambre depuis plus de trente ans, produit un festival dédié à l’art mural afin de valoriser le patrimoine et les artistes de la création graphique contemporaine. Ce festival a pour parti pris d’affilier chaque nouvelle création à une oeuvre dite classique.

Les artistes du festival sont invités à imaginer une oeuvre, en se ré-appropriant une oeuvre ancienne.

Alexandre Monteiro alias HOPARE est une figure emblématique de l’art urbain international. Une exemple de l’excellence artistique à la française. Sa particularité est la beauté éblouissante et généreuse du figuratif dans toutes ses réalisations.

María Peña Coto, connue sous le nomde Mapecoo, est une artiste espagnolemultidisciplinaire dont le parcours se distingue par son ampleur internationale. Ses œuvres sont traversées par des expériences personnelles, des influences multiculturelles et une forte portée sociale.

Photographe avant tout, mais aussi peintre et vidéaste, Youssef Aouameur est un explorateur des arts graphiques.Il saisit l’instant avec sensibilité, sublimant visages, espaces et fragments de vie dans une énergie profondément humaine, tournée vers l’autre.

Rendez-vous le 20 septembre – 18h-22h

En lien avec l’exposition « Loading. De l’art urbain à l’ére numérique. »

secteur 7