[Animation/Ciné en plein air] E.T et musée numérique Martigny 11 juillet 2025 19:00

Seine-Maritime

[Animation/Ciné en plein air] E.T et musée numérique Résidence Les Orcades Martigny Seine-Maritime

Début : 2025-07-11 19:00:00

2025-07-11

Entre culture, numérique et cinéma, la Micro-Folie vous attends pour une soirée pleine d’histoires !

Venez découvrir la richesse culturelle du territoire normand à travers une exposition numérique forte en patrimoine. Fossiles, conquête et tapisseries, c’est le moments de redécouvrir la Normandie !

Après ce moment ludique, il est temps de tester les bandes d’arcades rétrogamming grâce à son atelier dédié tout comme celui pour la création de badge.

La soirée finit en chapeau avec une séance de cinéma en plein air rien que pour vous afin de se prélasser tout en regardant le cultissime E.T.

Résidence Les Orcades

Martigny 76880 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 82 71 20 contact@microfolies-dieppe.fr

English : [Animation/Ciné en plein air] E.T et musée numérique

Between culture, digital technology and cinema, Micro-Folie awaits you for an evening full of stories!

Come and discover the rich cultural heritage of Normandy through a digital exhibition. Fossils, conquest and tapestries, it’s time to rediscover Normandy!

After this playful moment, it’s time to try out the retrogamming arcade tapes in the dedicated workshop, as well as the badge creation workshop.

The evening ends on a high note with an open-air cinema session just for you, where you can bask in the sunshine while watching the cult classic E.T.

German :

Zwischen Kultur, Digitaltechnik und Kino erwartet Sie die Micro-Folie zu einem Abend voller Geschichten!

Entdecken Sie den kulturellen Reichtum der Normandie anhand einer digitalen Ausstellung, die stark vom Kulturerbe geprägt ist. Fossilien, Eroberungen und Wandteppiche es ist Zeit, die Normandie neu zu entdecken!

Nach diesem spielerischen Moment ist es an der Zeit, die Retrogamming-Arcade-Bänder in einem speziellen Workshop zu testen, ebenso wie den für die Erstellung von Abzeichen.

Der Abend endet mit einem Open-Air-Kino nur für Sie, bei dem Sie sich entspannen und den Kultfilm E.T. anschauen können.

Italiano :

Con il suo mix di cultura, tecnologia digitale e cinema, la Micro-Folie vi aspetta per accogliervi in una serata piena di storie!

Venite a scoprire il ricco patrimonio culturale della Normandia attraverso una mostra digitale. Fossili, conquiste e arazzi, è tempo di riscoprire la Normandia!

Dopo tutto questo divertimento, è il momento di provare le cassette arcade di retrogaming nel laboratorio dedicato e il laboratorio di progettazione di badge.

La serata si conclude in bellezza con una sessione di cinema all’aperto solo per voi, dove potrete rilassarvi guardando il classico cult E.T.

Espanol :

Con su mezcla de cultura, tecnología digital y cine, la Micro-Folie le espera para una velada llena de historias

Venga a descubrir el rico patrimonio cultural de Normandía a través de una exposición digital. Fósiles, conquista y tapices, ¡es hora de redescubrir Normandía!

Después de toda esta diversión, es hora de probar las cintas arcade retrogamming en el taller dedicado a ello, así como el taller de diseño de chapas.

La velada terminará con una sesión de cine al aire libre sólo para ti, donde podrás relajarte viendo el clásico de culto E.T.

L’événement [Animation/Ciné en plein air] E.T et musée numérique Martigny a été mis à jour le 2025-06-23 par Office de Tourisme de Dieppe-Normandie