Animation Circa Fête Nationale La Jarrie 13 juillet 2025 07:00

Charente-Maritime

Animation Circa Fête Nationale Place de la Mairie La Jarrie Charente-Maritime

Début : 2025-07-13

fin : 2025-07-13

2025-07-13

Nous vous donnons rendez-vous pour une nouvelle édition de Circa Fête nationale.

Place de la Mairie

La Jarrie 17220 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

English : Event Circa Fête Nationale

We look forward to seeing you again at Circa? Fête nationale.

German : Verantsaltung Circa Fête Nationale

Wir freuen uns auf eine neue Ausgabe von Circa? Nationalfeiertag.

Italiano :

Ci auguriamo di rivedervi al Circa? Fête nationale.

Espanol : Evento Circa Fête Nationale

Esperamos verle de nuevo en Circa? Fête nationale.

