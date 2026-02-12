Animation Circuit Training Beaulieu salle de danse Beaulieu (Bât. 35) Rennes
Animation Circuit Training Beaulieu salle de danse Beaulieu (Bât. 35) Rennes jeudi 30 avril 2026.
Animation Circuit Training Beaulieu salle de danse Beaulieu (Bât. 35) Rennes Jeudi 30 avril, 16h30 Ille-et-Vilaine
Gratuit
Un mélange de cardio et de renfo sur un grand circuit avec du matériel pour un cours intense et ludique !
A l’aide de gros ballons, de cordes, d’haltères et d’autres objets de torture, vous alternerez sur différents ateliers pour un renforcement général du corps et du système cardiovasculaire.
**Le jeudi 30 avril de 16h45 à 18h en salle de danse du bâtiment 35 (campus Beaulieu)**
Les inscriptions auront lieu à partir du lundi 16 février à 13h sur le site [« mon espace siuaps »](https://mon-espace.siuaps.univ-rennes.fr/enrol/select/overview.php)
Prévoir une bouteille d’eau et une tenue dans laquelle vous pouvez transpirer !
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-04-30T16:30:00.000+02:00
Fin : 2026-04-30T18:00:00.000+02:00
salle de danse Beaulieu (Bât. 35) allée Etienne Marey Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35703 Ille-et-Vilaine