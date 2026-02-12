Animation Circuit Training La Harpe salle de gymnastique de la Harpe Rennes Lundi 27 avril, 16h30 Ille-et-Vilaine

Gratuit

Un mélange de cardio et de renfo sur un grand circuit avec du matériel pour un cours intense et ludique !

A l’aide de gros ballons, de cordes, d’haltères et d’autres objets de torture, vous alternerez sur différents ateliers pour un renforcement général du corps et du système cardiovasculaire.

**Le lundi 27/04 de 16h30 à 17h45 en salle de gymnastique de La Harpe**

Les inscriptions auront lieu à partir du lundi 16 février à 13h sur le site [« mon espace siuaps »](https://mon-espace.siuaps.univ-rennes.fr/enrol/select/overview.php)

Prévoir une bouteille d’eau et une tenue dans laquelle vous pouvez transpirer !

salle de gymnastique de la Harpe Rue doyen denis leroy, 35000 rennes Villejean – Beauregard Rennes 35043 Ille-et-Vilaine



