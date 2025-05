Animation Cocktail – Calvados Pierre HUET Cambremer, 30 mai 2025 14:00, Cambremer.

Calvados

Animation Cocktail Calvados Pierre HUET 5 Avenue des Tilleuls Cambremer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-30 14:00:00

fin : 2025-05-30 17:00:00

Date(s) :

2025-05-30

Ne manquez pas notre animation cocktail au Domaine !

Gratuite et ouverte à tous, cette animation est animée par Guillaume SIX, qui vous fera redécouvrir le calvados et le pommeau à travers une expérience originale et conviviale.

Aucune réservation n’est nécessaire, sauf si vous souhaitez compléter la découverte par une visite avant ou après l’animation.

Ne manquez pas notre animation cocktail au Domaine !

Gratuite et ouverte à tous, cette animation est animée par Guillaume SIX, qui vous fera redécouvrir le calvados et le pommeau à travers une expérience originale et conviviale.

Aucune réservation n’est nécessaire, sauf si vous souhaitez compléter la découverte par une visite avant ou après l’animation. .

Calvados Pierre HUET 5 Avenue des Tilleuls

Cambremer 14340 Calvados Normandie +33 2 31 63 01 09

English : Animation Cocktail

Don’t miss our cocktail party at the Domaine!

Free and open to all, this event is hosted by Guillaume SIX, who will help you rediscover calvados and pommeau through an original and convivial experience.

No reservation is necessary, unless you wish to complete your discovery with a visit before or after the event.

German : Animation Cocktail

Verpassen Sie nicht unsere Cocktailanimation auf dem Weingut!

Diese kostenlose Veranstaltung wird von Guillaume SIX geleitet, der Ihnen die Möglichkeit gibt, Calvados und Pommeau auf originelle und gesellige Weise neu zu entdecken.

Eine Reservierung ist nicht erforderlich, es sei denn, Sie möchten die Entdeckungsreise durch einen Besuch vor oder nach der Veranstaltung ergänzen.

Italiano :

Non perdetevi il nostro cocktail party al Domaine!

Gratuito e aperto a tutti, questo evento è condotto da Guillaume SIX, che vi farà riscoprire il calvados e il pommeau attraverso un’esperienza originale e conviviale.

Non è necessaria la prenotazione, a meno che non vogliate fare un tour prima o dopo l’evento.

Espanol :

¡No se pierda nuestro cóctel en el Domaine!

Gratuito y abierto a todos, Guillaume SIX le hará redescubrir el calvados y el pommeau a través de una experiencia original y distendida.

No es necesario reservar, salvo si desea realizar una visita guiada antes o después del evento.

L’événement Animation Cocktail Cambremer a été mis à jour le 2025-05-19 par OT Caen la Mer