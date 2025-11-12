Animation: Comment démêler le vrai du faux? Châteauneuf-sur-Isère

Animation: Comment démêler le vrai du faux?

5 place de l’Eglise Châteauneuf-sur-Isère Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-12 15:00:00

fin : 2025-11-12 17:30:00

Date(s) :

2025-11-12

Le PIJ (Prévention Information Jeunesse) te propose un atelier ludque pour t’accompagner et apprendre à repérer les fausses informations à l’ère des réseaux sociaux.

5 place de l’Eglise Châteauneuf-sur-Isère 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 71 83 44 mediatheque.chateauneuf@valenceromansagglo.fr

English :

The PIJ (Prévention Information Jeunesse youth information prevention center) is offering a fun workshop to help you learn how to spot false information in the age of social networking.

German :

Das PIJ (Prévention Information Jeunesse) bietet dir einen spielerischen Workshop an, um dich zu begleiten und zu lernen, wie du im Zeitalter der sozialen Netzwerke falsche Informationen erkennen kannst.

Italiano :

La PIJ (Prévention Information Jeunesse) propone un divertente workshop per imparare a riconoscere le false informazioni nell’era dei social network.

Espanol :

La PIJ (Prévention Information Jeunesse) propone un taller lúdico para aprender a detectar las informaciones falsas en la era de las redes sociales.

