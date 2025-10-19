Animation commerciale de la Saint Valentin Bletterans

Animation commerciale de la Saint Valentin

65 Rue Louis le Grand Bletterans Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-02

fin : 2026-02-08

Date(s) :

2026-02-02

Animation commerciale organisée par l’Union commerciale de Bletterans. 4 duos culinaires offerts par nos restaurateurs à gagner. .

65 Rue Louis le Grand Bletterans 39140 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 48 11 22 ucia.bletterans@orange.fr

