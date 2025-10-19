Animation commerciale de la Saint Valentin Bletterans
Animation commerciale de la Saint Valentin Bletterans lundi 2 février 2026.
Animation commerciale de la Saint Valentin
65 Rue Louis le Grand Bletterans Jura
Gratuit
Début : 2026-02-02
fin : 2026-02-08
2026-02-02
Animation commerciale organisée par l’Union commerciale de Bletterans. 4 duos culinaires offerts par nos restaurateurs à gagner. .
65 Rue Louis le Grand Bletterans 39140 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 48 11 22 ucia.bletterans@orange.fr
L’événement Animation commerciale de la Saint Valentin Bletterans a été mis à jour le 2025-10-17 par Office de Tourisme JurAbsolu